Инновационная поддержка от Baku City Residences: Специальные стипендии для студентов

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялось подписание соглашения между представителями компании Baku City Residences и ректората университета. Выступая на мероприятии, ректор университета Гюльчохра Мамедова отметила, что сотрудничество с Baku City Residences принесет большую пользу вузу.

Инвестиционная девелоперская компания Baku City Residences ( www.bcr.az ) выступает с инициативой по поддержке подготовки профессиональных кадров в Азербайджане.

В то же время исполнительный директор Baku City Residences Рамиль Магеррамов отметил, что компания всегда уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере недвижимости и высоко ценит роль Азербайджанского университета архитектуры и строительства в подготовке профессиональных кадров.

Основной целью меморандума, подписанного между Baku City Residences и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства, является содействие подготовке профессиональных кадров в сфере развития сектора архитектуры и градостроительства. В рамках сотрудничества Baku City Residences выделит индивидуальные стипендии группе студентов, обучающихся в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Студентам, отобранным на основе заранее определенных критериев, будет предоставлена возможность работать в различных подразделениях Baku City Residences.

Следует отметить, что Baku City Residences — передовая девелоперская компания на рынке недвижимости Азербайджана, которая строит жилые и бизнес-объекты с уникальной архитектурой и инновационными технологиями. Компания активно работает с ведущими мировыми архитектурными бюро, такими как Chapman Taylor, SQ Partners, Benoy и т.д. Сочетая в себе современность и комфорт, Baku City Residences предоставляет необходимые услуги клиентам в едином пространстве.

Baku City Residences представлена на инвестиционном рынке недвижимости Азербайджана такими проектами, как Baku City Residence Olimpik, Baku City Residence Khatai, Bayil Bay, Yacht Club Residences, Shusha City Residences, которые отличаются продуманным комфортом и стилем.