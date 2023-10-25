Леонид Швец, автор haqqin.az 09:53

Накануне социальные сети развлеклись сообщением профессора Владимира Соловья и телеграм-канала «Генерал СВР» о смерти российского президента. Соловей давно развлекается рассказами о плохом здоровье Владимира Путина, обещая, что тот вот-вот отправится в мир иной, но в этот раз он дошел до того, что написал «тиран умер», а упомянутый канал перечислил целый ряд подробностей. Народное творчество тут же добавило к этим «новостям» изрядное количество шуток и мемов, создав на месте отсутствующего события событие информационное.

Те, кто думает, что в этот-то раз профессор, регулярно хоронящий Путина, окончательно саморазоблачился, глубоко ошибаются, поскольку разговоры о плохом здоровье российского лидера сосуществуют с теорией о многочисленных двойниках. Теперь можно легко заявлять, что настоящий помер, а тот, кого всем показывают, липовый, и всеми делами в России заправляют от его имени совсем другие люди. Конспирология тем и сильна, что способна объяснить буквально всё. Но если предположения о нездоровье Владимира Путина и возможных исходах базируются на каких-то общечеловеческих представлениях о том, как функционирует семидесятилетний организм, то фантазии, что на грядущих президентских выборах может победить кто-то другой, следует отбросить как тяжелый бред. В это не верит никто, даже, наверное, профессор Соловей. Независимая исследовательская группа Russian Field провела всероссийский опрос, из которого выяснились, тем не менее, интересные вещи. Все, конечно, считают, что Путин займет первое место, даже называют приблизительный результат: 17% считают, что это будет 70%, 14% - 80%, 4% - 90%, а один процент даже думает, что за него проголосуют все 100%. Меньше 50% мало кто дает.

Показательная вещь произошла тогда, когда хитрые социологи задали вопрос, за кого бы человек проголосовал, если бы можно было проголосовать за кого угодно, хоть за политика, хоть нет. И тут лишь треть дорогих россиян, а если точнее – 29,9% указали Владимира Путина. Да, рядом с ним – никого, вторую позицию шутники отдали себе, то есть проголосовали бы за себя в качестве президента, и этот выбор указали лишь 2%. У известных политиков и того меньше. Например, добровольно «маршала победы» Сергея Шойгу выбрали только 0,5%, а главного дипломата Сергея Лаврова – 0,6%. На третьей позиции – о ужас! – Алексей Навальный с 1,7%. Характерно, что Сергей Лавров при этом фаворит в случае, если его преемником назовет Путин: 52% одобрили бы его кандидатуру. Еще один тонкий момент обозначился, когда россиян спросили: какие качества повлияли бы на их выбор в позитивную или негативную сторону в кандидате в президенты? Так вот, возраст старше 70 лет – отталкивающая характеристика для 68% избирателей. Хуже только лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией – 80%. Перед сложным выбором поставил респондентов вопрос: «Если бы среди кандидатов был человек, близкий Вам по взглядам, Вы бы проголосовали за него или за Владимира Путина?». Получилось 43% на 43%. При том, что опцию «Для меня такой человек – это и есть Владимир Путин» выбрал всего один процент.