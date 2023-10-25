Посол Джордж Дик сказал, в каком случае Израиль остановит войну

ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников. Так в своем аккаунте в соцсети Х написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«У ХАМАС две цели. Первая - убить всех евреев и израильтян, а вторая - выжить любой ценой.

Цель Израиля - убедиться, что ни один израильский ребенок не будет бояться, что террорист убьет его.

Может ли война остановиться сейчас? Да. ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников. Если они этого не сделают, мы не отступим, пока не одержим полную победу», - говорится в публикации израильского дипломата.