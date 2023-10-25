Посол Джордж Дик сказал, в каком случае Израиль остановит войну
ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников. Так в своем аккаунте в соцсети Х написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
«У ХАМАС две цели. Первая - убить всех евреев и израильтян, а вторая - выжить любой ценой.
Цель Израиля - убедиться, что ни один израильский ребенок не будет бояться, что террорист убьет его.
Может ли война остановиться сейчас? Да. ХАМАС должен сдаться и освободить всех заложников. Если они этого не сделают, мы не отступим, пока не одержим полную победу», - говорится в публикации израильского дипломата.
Hamas has two goals:— George Deek (@GeorgeDeek) October 27, 2023
1. Murder all Jews and Israelis.
2. Survive at any cost (except goal no. 1).
Israel’s goal is to make sure no Israeli child will ever have to worry about a terrorist murdering him.
Can the war stop right now? Yes. Hamas must surrender and release all…