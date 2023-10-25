Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 21, под землей остаются 23 горняка. Об этом сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.

«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Обнаружены тела 21 шахтера. Поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

* * * 10:17

В результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде погибли 20 шахтеров. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Виктора Гафиулова - исполнительного директора компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.