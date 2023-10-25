Взрыв на шахте в Казахстане: 21 погибший обновлено 10:32
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 21, под землей остаются 23 горняка. Об этом сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Обнаружены тела 21 шахтера. Поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.
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В результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде погибли 20 шахтеров. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на Виктора Гафиулова - исполнительного директора компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
Согласно последней информации, на поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски остальных шахтеров продолжаются.
После аварии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы «Арселормиттал». В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО «Арселормиттал Темиртау», в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.