Иран сыплет угрозами США

«США советуют другим проявлять сдержанность, но они полностью встали на сторону Израиля. Если Соединенные Штаты продолжат то, что они делали до сих пор, то против США будут открыты новые фронты», — предупреждает Абдоллахиан, добавив, что сохранение нынешней ситуации в секторе Газа приведет к тому, что события в регионе могут выйти из-под контроля.

Против США могут открыться «новые фронты», если они продолжат полностью поддерживать Израиль, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television.

Слова главы МИД Ирана прозвучали после ударов США по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют группировки, поддерживаемые Ираном. США считают их ответственными за атаки на американский контингент в Сирии и заявили о нанесении ударов в целях самообороны. Белый дом назвал удары предупреждением для Ирана.

Абдоллахиан утверждает, что атакующие американские военные базы группировки действуют самостоятельно и не получают приказов от Тегерана. «Мы не направляли новых войск ни в Сирию, ни в другие части региона. Но мы не просто наблюдаем за развитием событий. В соответствии с нашими национальными интересами Исламская Республика Иран примет меры», — добавил он.

По словам Абдоллахиана, открытие новых фронтов будет неизбежным, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. «Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это поставит Израиль в новую ситуацию, которая заставит его пожалеть о своих действиях. Это достигло точки взрыва. Все возможно, и любой фронт может быть открыт», — заявил иранский министр.