Устроившего массовую бойню стрелка нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн), в результате которой погибли 18 человек, резервиста армии США 40-летнего Роберта Карда нашли мертвым после двух дней поисков, сообщают CNN и ABC News.

По данным источников CNN, тело Карда обнаружили в лесу недалеко от города Лисбон в Мэне, примерно в 8 милях (около 12,8 км) от места стрельбы в Льюистоне. Источник телеканала в правоохранительных органах отметил, что это место находится недалеко от завода по переработке отходов, с которого недавно был уволен Кард. ABC News пишет, что он покончил с собой. Позже данные о гибели Карда подтвердили власти штата.

В ночь на 26 октября в Льюистоне во время нескольких перестрелок погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки пострадали. Телеканал ABC сообщал о минимум 20 погибших. По данным CNN, ранения получили от 50 до 60 человек.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию. Он числился в армейском резерве, Карда приписали к учебному центру в городе Сако в штате Мэн. Как писали AP и NBC со ссылкой на документ из базы данных для сотрудников правоохранительных органов, он угрожал открыть огонь на военной базе в Сако. Летом Кард провел две недели в психиатрической клинике, поскольку пожаловался на «проблемы психического здоровья» и рассказал, что «слышит голоса», говорилось в документе.