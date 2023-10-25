Бакинский аэропорт переходит на новое расписание

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, полетная программа из Баку в этот период будет представлена регулярными и чартерными рейсами по более чем 70 направлениям 37 авиакомпаниями, 18 из них являются лоукостерами.