Бакинский аэропорт переходит на новое расписание
Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно сообщению, полетная программа из Баку в этот период будет представлена регулярными и чартерными рейсами по более чем 70 направлениям 37 авиакомпаниями, 18 из них являются лоукостерами.
В осенне-зимнем сезоне аэропорт расширит свою маршрутную сеть за счет открытия ряда направлений базового авиаперевозчика AZAL и привлечения новых авиакомпаний, отмечается в сообщении.
Также ожидается увеличение частоты полетов на различных международных направлениях, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.
Бакинский аэропорт стремится обеспечить высокий уровень обслуживания всех пассажиров, а также продолжает внедрять передовые технологии и инновации для обеспечения безопасности и удобства воздушных перевозок, указали в пресс-службе.