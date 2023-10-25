Издание пишет, что накануне Никол Пашинян вместе со спикером Национального собрания Аленом Симоняном почтил память жертв теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года, однако с родственниками погибших не встретился.

В правительстве изданию не смогли объяснить причину, только заявили, что в парламенте узнали о прибытии Пашиняна незадолго до этого.

«Хотя Пашиняна охраняют несколько сотен телохранителей, он избегает многолюдных мероприятий, возможно, из-за неприятных вопросов и из соображений безопасности», - утверждает газета.

Также издание пишет, что служба безопасности Пашиняна уже несколько дней находится в Сюникской области (Западный Зангезур), в частности, в городе Кафан, и занимается подготовкой к визиту премьера Армении в город в субботу. Изначально говорилось, что Пашинян вернется в Ереван на следующий день, однако газета из своих источников узнала, что он вернется в тот же день.