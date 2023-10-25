США перебрасывают на базы в Сирии военных и оружие ливанские СМИ
На американских базах в Сирии наблюдается «необычное перемещение сил», сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар», которая считается рупором группировки «Хезболла».
По версии издания, американцы начали перебрасывать по суше и воздуху оружие, оборудование и системы ПВО на свои базы в Сирии. За последние три дня на сирийскую территорию въехали 50 грузовиков с военнослужащими, оружием и боеприпасами для двух военных баз США.
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