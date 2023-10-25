Баранец считает, что российско-армянские отношения «двигаются к двум вариантам. Первый вариант. Российскую военную базу выгоняют из Армении. Мы уходим. Дальше приходят американцы, строят вам под носом базу. Дальше, будет снова украинский разговор про вступление в НАТО. По уставу НАТО не принимается в состав страна, у которой не решены территориальные проблемы. А они у вас не решены».

Второй вариант, по мнению российского военного, что в армянском обществе «найдутся силы, которые свергнут Пашиняна и скажут: «Остановись, давай все-таки дружить с Россией». И тогда все возвращается в исходную точку. Наша база остается. Мы поднимаем российско-армянские экономические, культурные и военные отношения. Даем вам необходимое оружие, включая гиперзвуковое. Заключаем хорошие контракты. Вы их добросовестно выполняете. Если надо, мы за дислокацию своей базы вам будем приплачивать. (Спасибо, что до этого вы ничего у нас не брали.). И будем, конечно, выстраивать уже по-новому отношения. Ну и, возможно, со временем поднимать в интересах Еревана те международные проблемы, которые у вас есть».

Баранец заявил, что «очень не хотел бы, чтобы мы становились врагами. А мы, похоже, можем стать».