Убит еще один высокопоставленный военный ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля поразили командующего военно-морскими силами ХАМАС Ратиба Абу Цахибана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС в бригаде города Газа Ратибу Абу Цахибану. Он спланировал и возглавил операцию проникновения с моря [на территорию Израиля], которую пытались провести 24 октября и которая была пресечена израильскими военно-морскими силами», - говорится в заявлении.

Ранее, по данным разведки ЦАХАЛ и ШАБАК, в ночь на субботу, 28 октября, в результате удара с воздуха был убит один из лидеров ВВС ХАМАС Асем Абу-Ракаба. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Абу-Ракаба отвечал в ХАМАС за запуск беспилотников, полеты парапланов и противовоздушную оборону.