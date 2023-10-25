Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе видео
Европа движется к гражданской войне, считает американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск, комментируя видеоролик в соцсети X, где женщина-мигрант сжигает флаг Франции.
Автор поста высказал претензию лидерам Европы, которые продолжают пускать мигрантов в свои страны: «Отправьте их (и ее конкретно) обратно на родину, где они будут более счастливы. Эти люди здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь для того, чтобы заменить вас».
Илон Маск написал в комментарии: «Европа движется к гражданской войне».
Why do Europe's leaders keep importing more of this?— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 27, 2023
Send them (and her specifically) back to their home countries where they will be more happy. Those people are not there to assimilate. They are not there to be part of French or German or Italian or Swedish culture. They are… https://t.co/tqdHr4Lm6u