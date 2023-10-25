Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе видео

Европа движется к гражданской войне, считает американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск, комментируя видеоролик в соцсети X, где женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Автор поста высказал претензию лидерам Европы, которые продолжают пускать мигрантов в свои страны: «Отправьте их (и ее конкретно) обратно на родину, где они будут более счастливы. Эти люди здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь для того, чтобы заменить вас».

Илон Маск написал в комментарии: «Европа движется к гражданской войне».