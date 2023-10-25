Ильхам Алиев соболезнует новость дополнена
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара на шахте в Карагандинской области Казахстана.
В письме-соболезновании говорится: «Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана.
Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления раненым».