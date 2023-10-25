Израиль назвал число своих погибших военных

Двое военных Армии обороны Израиля погибли в ходе операции в ночь на субботу, 28 октября, всего с начала войны против ХАМАС погибли 311 израильских военнослужащих. Об этом сообщил представитель армии Израиля Даниэль Хагари на брифинге.



Общее число потерь среди израильских военных уже превышает потери во Второй ливанской войне 2006 года. Тогда погиб 121 человек.

Самые большие потери за всю свою историю армия Израиля понесла в ходе войны Судного дня 1973 года – 2656 человек.