В Испании продают заброшенную деревню. Недорого

Речь идет о деревне Сальто-де-Кастро, расположенной в центре биосферного заповедника на северо-западе страны, у границы с Португалией.

В Испании на продажу выставили целую деревню по цене одного дома. Об этом сообщает Euronews.

В прошлом году ее выставили на продажу за 260 000 евро. Это меньше, чем средняя цена квартиры в Барселоне.

Деревню приобрел бизнесмен Оскар Торрес Гальего примерно за 300 000 евро. Он хотел сделать из нее настоящий туристический центр. Те же планы были и у предыдущих собственников, владевших Сальто-де-Кастро в начале 2000-х годов.

Спустя год Гальего выставил деревню на продажу по цене, почти вдвое превышающей ту, за которую её купил. Бизнесмен выполнил некоторые архитектурные работы, но не смог завершить застройку и реализовать свой амбициозный план.

За 580 000 евро счастливый покупатель получит 44 дома, бар, хостел, бассейн и спортивную площадку, а также церковь и старое здание казармы, где раньше размещалась гражданская гвардия. Здесь есть даже аптека и полицейский участок - как в любой обычной испанской деревне.

Из Сальто-де-Кастро открывается великолепный вид на реку Дуэро, количество солнечных дней здесь 135 в году. Потенциальным покупателям советуют не медлить: интерес к приобретению заброшенной деревни уже проявлен, и цена может превысить 600 000 евро.

В прошлом году, когда деревня была выставлена на торги, агенты по продаже недвижимости подсчитали: на то, чтобы привести Сальто-де-Кастро в пригодный для жизни и туристов вид, потребуется примерно 2 млн. евро.