И Али Асадов соболезнует Казахстану

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо-соболезнование премьер-министру Республики Казахстан Алихану Смаилову, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Али Асадов отметил, что с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате аварии на шахте в Караганде.

В письме выражается глубокое соболезнование премьер-министру Казахстана, а также семьям и близким погибших.

Отметим, что число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области возросло до 28 человек.