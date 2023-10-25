Сегодня на чемпионате мира по каратэ в Будапеште азербайджанская спортсменка Ирина Зарецкая может в третий раз в карьере стать сильнейшей на планете.

В финале весовой категории до 68 кг она будет биться со швейцаркой Еленой Куиричи. Поединок начнется примерно в 15:30 по бакинскому времени.

На пути к финалу наша титулованная каратистка победила соперниц из Германии, Австрии, США и Индонезии.

Ирина Зарецкая выигрывала чемпионаты мира в 2018-м и 2021-м годах. Также на ее счету по две победы на чемпионатах Европы и Европейских играх. Ну и, конечно, помним про серебро Олимпиады-2020 в Токио.