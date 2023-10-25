Эрдоган советует Израилю выйти из «состояния безумия»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

По его словам, непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис.

Эрдоган подчеркнул, что власти Израиля должны немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить свои атаки.

«Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета», – заявил президент Турции.