Министр Бабаев проверил новые малые предприятия

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов осмотрели малые хозяйства, созданные для жителей Мингячевира Лейлы Агаларовой и участника Отечественной войны Садига Пашаева в рамках программы самозанятости.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, Л.Агаларовой были предоставлены активы для производства мучных изделий, С.Пашаеву – активы для небольшого фотоателье. Оба участника программы заявили о стремлении развивать свой малый бизнес, правильно используя предоставленные им активы.

В сообщении напоминается, что за 9 месяцев текущего года активными мероприятиями по трудоустройству со стороны Государственного агентства занятости при Минтруда охвачено 255,4 тыс. человек. 13,2 тыс. из них привлечены к программе самозанятости и обеспечены активами для создания своих малых хозяйств.