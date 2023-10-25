У палестинского движения ХАМАС запасов хватит на три-четыре месяца боевых действий. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на арабских и западных официальных лиц.

По информации газеты, заявления Израиля о том, что ХАМАС накопил запасы, включая крайне необходимые продукты питания и топливо, имеют под собой основания. По словам официальных лиц, движение потратило годы на строительство десятков километров туннелей в секторе Газа, где оно накопило запасы практически всего необходимого для затяжной борьбы. И армия Израиля столкнется с этим в случае полноценной наземной операции, отмечает газета.

У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для их производства, а также запасы продовольствия, воды и медикаментов. Как заявил высокопоставленный ливанский чиновник, у ХАМАС их достаточно, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов, сообщает газета.