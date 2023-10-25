«Дуайт Эйзенхауэр» приплыл на помощь Израилю

Ударная группировка американских кораблей во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» миновала Гибралтарский пролив и вошла в Средиземное море, сообщает израильское издание «Детали» в субботу, 28 октября.

Помимо авианосца, эта группа включает два других ракетных корабля.

Это уже второй американский авианосец в Средиземном море. Первый — «Джеральд Форд» — прибыл две недели назад и сейчас находится восточнее Кипра. Он станет сдерживающим фактором для «Хезболлы».

«Дуайт Эйзенхауэр», скорее всего, войдет в Красное море и будет прикрывать Израиль со стороны Йемена и Ирана.