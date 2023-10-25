ХАМАС получил от «ближайшего друга» список пленных россиян

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми лицах, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Об этом член политбюро и глава «отдела по внешним связям» ХАМАС Муса Абу Марзук рассказал РИА Новости.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — сказал Абу Марзук.

По его словам, ХАМАС сейчас ищет людей из списка российской стороны. «Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась», — уверяет представитель ХАМАС.

Всего, по данным Армии обороны Израиля, ХАМАС взял в заложники больше 220 человек.

26 октября в Москву приезжала делегация ХАМАС, в которую входил в том числе Абу Марзук. МИД РФ заявил, что обсуждалось «освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», а также были подняты «вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава». МИД Израиля осудил решение российских властей принять в Москве делегацию движения ХАМАС.