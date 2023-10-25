Вмешается ли Иран в войну Израиля с ХАМАС?

Президент США Джо Байден одобрил атаки американской армии против проиранских группировок в Сирии после того, как разведка США доложила ему, что, по ее оценкам, власти Ирана заинтересованы воздержаться от войны с Израилем и США. Об этом пишет The New York Times, комментируя последние действия американской армии.

Газета отмечает, ссылаясь на версию американской разведки, что атаки дронов и ракетные обстрелы позиций американской армии в Сирии и Ираке были всего лишь попыткой Ирана заставить США отговорить Израиль от наземной операции в Газе, а не прелюдией к ирано-американской войне.

После ответного удара американской армии по проиранским группировкам спецслужбы США пришли к выводу, что теперь те будут вести себя сдержаннее. В беседе с Байденом представители американской разведки объяснили, что их реакция на диверсии была просчитана до мелочей таким образом, чтобы, с одной стороны, не спровоцировать эскалацию, играя на руку экстремистам, пытающимся ввязать Иран в войну, а с другой – продемонстрировать американскую силу сдерживания.

26 октября американская армия нанесла удар по двум складам оружия, используемым Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками. В США убеждены, что эта атака подорвала способность проиранских группировок продолжать атаки на американский контингент.

С начала войны Израиля с ХАМАС американские войска в Сирии и Ираке несколько раз подверглись ракетным и дроновым атакам со стороны проиранских группировок. В них были легко ранены более 30 американских военных.