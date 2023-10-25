В России заявили, что украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что дрон повредил стены склада. Еще два дрона, как утверждает Захарова, упали на комплекс административного здания станции.

В МИД России сообщили, что 26 октября в результате атаки украинского беспилотника на Курскую АЭС были повреждены стены склада ядерных отходов.

Захарова добавила, что в использовавшихся для атаки дронах «применялись компоненты, поставленные западными странами».

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось», — заявила Захарова.

Вечером 26 октября Минобороны России сообщало, что украинский беспилотник перехвачен силами ПВО над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов. В этом городе расположена Курская АЭС. О каких-либо повреждениях станции военное ведомство не сообщало. Пресс-служба Курской АЭС заявляла, что вечером 26 октября «была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС». Пострадавших и разрушений нет, говорили на станции.