Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:00

На фоне развернувшейся ближневосточной драмы и усугубления арабо-израильского конфликта захвативший власть под лозунгом борьбы с исламским фундаментализмом египетский фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси удобно воспользовался смертоносным для региона фактором ХАМАСа – кровным братом «Братьев мусульман», повергнутых нынешним египетским президентом, чтобы подтвердить свое выдвижение на третий срок на президентских выборах, запланированных на декабрь нынешнего года. Египет сегодня как никогда нуждается в стабильности спасителя и гарантированности борьбы с восставшим из пепла ультра-клерикализмом. Из динамиков лилась патриотическая музыка, колонны автобусов, обернутых предвыборными лозунгами в стиле «ас-Сиси лучше всех», «Да, стабильность!» блокировали центральные улицы, а по Нилу плыли лодки, украшенные национальными флагами и портретами президента.

«То ли переворот, то ли с ас-Сиси случилось что?», - гадали жители столицы, - «ведь до президентских выборов еще почти год». Но недоумение длилось недолго. Вскоре было официально объявлено, что ас-Сиси, «новый фараон», будет проводить досрочные президентские выборы. И первым вступает в предвыборную гонку. Случилось это буквально спустя месяц после того, как на конференции в Александрии, где строится новая египетская столица, он выступил с шокирующим многих заявлением, главным тезисом которого было следующее: «Если ценой прогресса и процветания нации является голод и жажда, то давайте не будем есть и пить». Так он ответил критикам своей экономической политики, попутно назвав их всех «лжецами, саботажниками и нечестивцами». У 69-летнего египетского президента накипело от критики, которую он считает совершенно необоснованной. За десять лет с момента его прихода к власти в результате военного переворота миллиарды долларов, которые ему предоставляли саудиты и Эмираты, были потрачены на инфраструктурные проекты. Суэцкий канал при нем стал одним из ключевых точек китайского маршрута «Пояс и Путь» и местами напоминает Китай-город из-за обилия там инженеров и рабочих, прибывших из КНР – а жизнь простых египтян ухудшается с пугающим постоянством.

Местная валюта - египетский фунт потерял почти половину своей стоимости. И хотя его официальный курс составляет около 30,9 за доллар, однако на черном рынке он торгуется примерно на 20% слабее - около 39,5. То есть - ведет себя демонстративно вызывающе, откровенно наплевав на сказанные в июне нынешнего года слова президента о том, что «страна не сможет больше терпеть ослабление фунта». Проблемы с дефицитом долларов привели к резкому росту цен для населения, 70 миллионов из которого покупают субсидированные товары. Как результат – около 60 миллионов человек, примерно половина из 109-миллионного населения Египта, сегодня живут за чертой бедности. Причем – почти без шансов из этого «капкана нищеты» вырваться. К тому же – война, развязанная Москвой в Украине, привела к росту цен на пшеницу и бензин. А новый палестинский кризис обещает непредвиденные проблемы с наплывом волны беженцев. Могли бы помочь саудиты, Эмираты и Катар, и они уже разместили в центральном банке Египта 13 миллиардов долларов. Но это – разовая, гуманитарная, по сути, помощь, которой хватит ненадолго.

«Ас-Сиси пришел к власти согласно общественному договору с египетским народом. У вас не будет общественной жизни, не будет политической жизни, не будет свободы слова. Но взамен вы получите безопасность и стабильность», - говорят мои египетские собеседники. – «И несколько лет все было хорошо. Но в результате экономического кризиса в стране, им пришлось расходовать деньги из своих сбережений. И винят в этом египтяне прежде всего нынешнего президента с его мега-проектами». Экономический кризис в Египте имеет многолетнюю историю. С тех пор, как президент Сиси пришел к власти в 2013 году, его правительство придерживается экономической модели, ориентированной на государственные инфраструктурные проекты, финансируемые за счет заимствований как иностранного, так и внутреннего капитала. Этими мега-проектами управляют компании, которые находятся в собственности армии. Эта система обеспечивала ас-Сиси политическую лояльность армии и поддерживала скромный экономический рост Египта. Но сейчас она не работает.