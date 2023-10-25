Израиль опроверг: это не широкомасштабная операция

Израиль проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши», она еще не широкомасштабная, заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция - да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», - сказал израилький дипломат.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль «расширяет масштабы» сухопутной военной операции в секторе Газа.