Кямаледдин Гейдаров выслушал жителей Товуза, Газаха и Агстафы

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 28 октября в городе Товуз в административном здании Олимпийского спортивного комплекса провел прием граждан Товузского, Агстафинского и Газахского районов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, вначале Кямаледдин Гейдаров посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Товуз, возложил цветы к нему.

В сообщении говорится, что большинство обращений жителей указанных районов, принятых министром по чрезвычайным ситуациям, были решены на месте, по некоторым вопросам были даны поручения руководителям структур министерства для принятия мер в соответствии с законодательством.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям граждан принимали замминистра, руководители соответствующих главных управлений и структур министерства.