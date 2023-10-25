Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:23

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Ведущую в этом роль возьмет на себя Кения, которая направит туда тысячу полицейских. Ровно год понадобился международной бюрократии, чтобы принять какое-то решение по Гаити, поскольку именно год назад правительство этой страны обратились к ООН с просьбой ввести международный военный контингент, чтобы как-то справиться с бандами, фактически захватившими это государство. Которое его же жители совершенно справедливо называют «адом на земле».

В оправдание международной бюрократии хотел бы заметить, что вопрос о Гаити – это не просто вопрос об отправке туда полицейского или военного контингента. Это гораздо серьезнее – и трагичнее. Это вопрос, который может быть решен только всем международным сообществом. Или же за него лучше не браться вообще. Но об этом – в конце, а сейчас – небольшой и предельно сжатый очерк того ада, с которым придется иметь дело: вся история независимого Гаити, за 202 года его существования – это история непрерывной деградации тамошнего общества. Наркотрафик, контрабанда, гуманитарная помощь от американцев и европейцев, бесплатный бензин от Венесуэлы и несколько десятков кубинских врачей – вот и вся гаитянская экономика вместе с социальной сферой. Независимость этой страны началась с того, что первый президент Гаити Дессалин объявил «кампанию национальной мести» белому населению острова – оно было вырезано. Кроме кучки бывших рабовладельцев страшную смерть приняли десятки тысяч белых бедняков. С тех пор здесь все так и идет.

В прессе, говоря о Гаити, чаще всего вспоминают диктатора Франсуа Дювалье – кошмарного «Папу Дока» — садиста и колдуна, объявившего себя «Бароном Субботой», злым демоном африканского культа вуду. Принято считать, что именно его диктатура, опиравшаяся на банды головорезов – тонтон-макутов, что в вудуистской демонологии означает «хозяева черных сил», — и привела Гаити в нынешнее жалкое состояние. Вот только те, кто пришел вслед за ним, – были ничуть не лучше. Вашингтон, с маниакальным упорством навязывающий Гаити демократию западного образца, 15 октября 1994 года вернул силами своей морской пехоты в президентское кресло Жака Батиста Аристида, священника, марксиста, садиста и психопата в одном лице. Поддерживавшие его банды с говорящим названием «Армия каннибалов» убивали «контрреволюционеров», надевая им на шеи автопокрышки, облитые бензином, и поджигая их. «Каннибалы» были сформированы из бандитов города Гонаив – важнейшего перевалочного пункта по поставкам кокаина из Колумбии в США. «Крестным отцом» «каннибалов» стал главарь местной наркомафии Жак Татун.

При Аристиде наркотрафик окончательно превратился в основу гаитянской экономики. А еще этот сумасшедший экс-священник любил на досуге заниматься строительством финансовых пирамид. Кончилось вполне ожидаемо: тысячи людей остались без средств к существованию — всего гаитяне потеряли примерно 200 миллионов долларов, что стало настоящей катастрофой для нищего народа. После этого Аристид поссорился с «Армией каннибалов»: он захотел лично контролировать наркостолицу страны Гонаив и послал на ее штурм набранных в столице «революционеров». В 2004 году в стране началась гражданская война, причем к «левым» «каннибалам» примкнули банды бывших тонтон-макутов во главе с Шамблайном – подручным Дювалье. В итоге, 29 февраля 2004 года самим же морским пехотинцам пришлось его арестовывать и отправлять в изгнание, в Центральноафриканскую республику, поближе к корням, так сказать. И так на всем протяжении гаитянской истории.