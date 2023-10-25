Как сообщили haqqin.az в TƏBIB, вечером 22 октября Айла Мовламлы была доставлена в тяжелом состоянии в отделение неотложной помощи Шекинской центральной районной больницы. Ей был поставлен диагноз «осложнение острой респираторной вирусной инфекции» и оказана первая медицинская помощь. При поступлении девочки в шекинскую больницу состояние ее было очень тяжелым, температура тела составляла 38-38,5 градуса, наблюдались фебрильные судороги.

Накануне в Клиническом медицинском центре скончалась 4-месячная Айла Мовламлы, которую в критическом состоянии привезли из Шеки в Баку. Родственники утверждают, что из-за отсутствия дежурного врача в районной больнице ребенку вовремя не была оказана медицинская помощь.

Учитывая тяжесть состояния девочки, 23 октября в 09:00 ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, были проведены необходимые медицинские вмешательства, при рентгенологическом обследовании выявили пневмонию обоих легких. В то же время из-за осложнения пневмонии был поставлен диагноз «токсическая энцефалопатия».

Из-за высокой интенсивности приступов 23 октября родственники не смогли эвакуировать девочку в Баку, и только после того, как ее состояние относительно стабилизировалось, 24 октября примерно в 17:45 ребенка доставили в отделение интенсивной терапии 2-й Детской клинической больницы имени А.Ф. Караева при Детском клиническом медцентре.

В результате обследования у младенца диагностировали неуточненные острые инфекции верхних дыхательных путей, двустороннюю бронхопневмонию, септический шок, отек легких и отек головного мозга, вторичную коагулопатию, на основе чего было назначено соответствующее лечение. Поскольку положительной динамики в состоянии больной не наблюдалось, через сутки ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели соответствующие интенсивно-реанимационные мероприятия.

Но несмотря на усилия врачей, Айла Мовламлы 27 октября 2023 года в 09:25 скончалась в отделении реанимации. По факту смерти в настоящее время проводится расследование в комиссии анализа смертности среди детей в медицинских учреждениях и оценки качества медицинской помощи, оказываемой детям при публичном юридическом лице «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана».