Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о переходе к новой фазе операции в Газе, которая продолжится до нового приказа. Об этом сообщает портал Ynet.

«Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах. Инструкции для армии ясны: действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдан новый приказ», - заявил министр.