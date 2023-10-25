Иран испытал беспилотники-камикадзе
Сухопутные войска Ирана в ходе учений «Эктэдар 1402» в провинции Исфахан успешно применили беспилотники-камикадзе против наземных целей, сообщает Tasnim.
По данным агентства, речь идет о недавно представленном барражирующем боеприпасе «Сина» и «Фатехе», которые применяли против стационарных и подвижных целей на расстоянии до 10 километров от места запуска.
В субботу военные запускали баллистические ракеты «Фатх-360» и ракеты «Фаджр» для реактивных систем залпового огня. Кроме того, сухопутные войска вели стрельбы из модернизированных противотанковых комплексов «Дехлавия» и «Алмаз» по целям на расстоянии от восьми до двадцати километров.
В ночь на субботу военные отрабатывали переброску войск на вертолетах. По данным агентства Mehr, также ночью экипажи вертолетов Bell 206 тренировались в сборе информации на местности и передаче ее в штаб.