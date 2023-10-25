Иран испытал беспилотники-камикадзе

По данным агентства, речь идет о недавно представленном барражирующем боеприпасе «Сина» и «Фатехе», которые применяли против стационарных и подвижных целей на расстоянии до 10 километров от места запуска.

В субботу военные запускали баллистические ракеты «Фатх-360» и ракеты «Фаджр» для реактивных систем залпового огня. Кроме того, сухопутные войска вели стрельбы из модернизированных противотанковых комплексов «Дехлавия» и «Алмаз» по целям на расстоянии от восьми до двадцати километров.

В ночь на субботу военные отрабатывали переброску войск на вертолетах. По данным агентства Mehr, также ночью экипажи вертолетов Bell 206 тренировались в сборе информации на местности и передаче ее в штаб.