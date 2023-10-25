Джавад Шабири, автор haqqin.az 16:58

Башар Асад и первая леди Сирии Асма аль-Асад перебежали под «китайский зонтик». И начался процесс после визита Асада в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это был первый визит сирийского президента в Китай с 2004 года. Не зря так беспокоились иранцы по поводу сирийских долгов перед Тегераном и начали теребить Дамаск по поводу скорейшей передачи под их контроль выгодных активов в Сирии в качестве погашения задолженности. Асад устремился в Пекин, рассчитывая на экономическое соглашение с ним.

А там, куда зайдет китайский бизнес, – Тегерану ничего не светит. И не возразишь, поскольку доходы Ирана от продажи нефти КНР в нынешнем году могут составить от $40 до $82 миллиардов долларов, а это уже примерно от 10 до 20% всего иранского ВВП, тут по поводу конкуренции в Сирии особо и не поспоришь, и претензии не выставишь. Попробовать-то иранцы могут, но заранее можно сказать, что толка не будет, китайцы в подобных случаях резко теряют слух. Не вызывает сомнений, что визит носил сугубо экономический характер, и главное, что обсуждались китайские инвестиции в Сирию и негласная финансовая поддержка правящего в этой стране клана. На это указывает и то, что вместе с Асадом полетели всего два министра - министр иностранных дел Фейсал Микдад и министр экономики и внешней торговли Мохаммад Самер аль-Халиль, и то, что Башар Асад со своей первой леди - которую за ее погруженность в финансовые вопросы клана Асадов правильнее было бы называть первой бизнес-леди – посетили китайский Ханчжоу. Который считается одним из крупнейших технологических центров Китая, в котором, помимо прочего, базируется гигант электронной коммерции Alibaba. Называя вещи своими именами, нужно прямо говорить, что Асад хочет продать Пекину остатки той сирийской экономики, из которой в принципе можно еще извлечь прибыль: железные дороги, добычу нефти и газа, телекоммуникации и строительные подряды на восстановление инфраструктуры. Сложность для него заключается в том, что для их восстановления и нормальной работы нужны немалые инвестиции.