Асады уходят под «китайский зонтик» новая геополитика
Башар Асад и первая леди Сирии Асма аль-Асад перебежали под «китайский зонтик». И начался процесс после визита Асада в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это был первый визит сирийского президента в Китай с 2004 года.
Не зря так беспокоились иранцы по поводу сирийских долгов перед Тегераном и начали теребить Дамаск по поводу скорейшей передачи под их контроль выгодных активов в Сирии в качестве погашения задолженности. Асад устремился в Пекин, рассчитывая на экономическое соглашение с ним.
А там, куда зайдет китайский бизнес, – Тегерану ничего не светит. И не возразишь, поскольку доходы Ирана от продажи нефти КНР в нынешнем году могут составить от $40 до $82 миллиардов долларов, а это уже примерно от 10 до 20% всего иранского ВВП, тут по поводу конкуренции в Сирии особо и не поспоришь, и претензии не выставишь. Попробовать-то иранцы могут, но заранее можно сказать, что толка не будет, китайцы в подобных случаях резко теряют слух.
Не вызывает сомнений, что визит носил сугубо экономический характер, и главное, что обсуждались китайские инвестиции в Сирию и негласная финансовая поддержка правящего в этой стране клана. На это указывает и то, что вместе с Асадом полетели всего два министра - министр иностранных дел Фейсал Микдад и министр экономики и внешней торговли Мохаммад Самер аль-Халиль, и то, что Башар Асад со своей первой леди - которую за ее погруженность в финансовые вопросы клана Асадов правильнее было бы называть первой бизнес-леди – посетили китайский Ханчжоу. Который считается одним из крупнейших технологических центров Китая, в котором, помимо прочего, базируется гигант электронной коммерции Alibaba.
Называя вещи своими именами, нужно прямо говорить, что Асад хочет продать Пекину остатки той сирийской экономики, из которой в принципе можно еще извлечь прибыль: железные дороги, добычу нефти и газа, телекоммуникации и строительные подряды на восстановление инфраструктуры. Сложность для него заключается в том, что для их восстановления и нормальной работы нужны немалые инвестиции.
А в счет них Дамаску китайцам и предложить особо нечего, о чем красноречиво свидетельствует товарооборот между двумя странами. Так, в 2021 году экспорт Китая в Сирию составлял 482 миллиона долларов, причем крупнейшей экспортной позицией стал китайский рис. В том же году Дамаск поставил Пекину товаров на 1,21 миллиона долларов, 30% из которых пришлись на поставки в Китай знаменитого сирийского косметического мыла, все три сирийских завода по производству которого принадлежат первой бизнес-леди Сирии, Асме аль-Асад.
Но хотя и товарооборот не впечатляет, и сирийская экономика находится в плачевном состоянии – у Башара Асада есть с чего зайти к Пекину, ведь в январе 2022 года Сирия присоединилась к китайской мега-инициативе «Пояс и Путь». И китайцы, нужно отдать им должное, методично вносят и, главное – исполняют, в рамках него проекты в странах со, скажем так, сложной ситуацией в экономике.
Кроме того, Китай настойчиво рвется на Ближний Восток, уверенно расширяя там свое влияние, главным проводником которого в последнее время становится Саудовская Аравия. А ведь именно Эр-Рияд был инициатором «возвращения блудного Асада» в Лигу арабских государств, официально произошедшего 13 мая 2023 года. Правда, министерский комитет ЛАГ намедни заморозил контакты с представителями Дамаска – те не выполнили своих обещаний по борьбе с распространением в регионе каптагона, но ведь с появлением на сирийской арене Китая может ведь и разморозить.
И внешние, и внутренние обстоятельства для сирийского режима складываются так, что Асаду нужно срочно попасть под «китайский зонтик». Любой ценой, даже если для этого все сирийские экономические активы потребуется завернуть в кулек, обвязать ленточкой и торжественно вручить Пекину. При этом обязательно улыбаясь и приветливо махая руками.