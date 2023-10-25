Вертолет с Эрдоганом пролетел несколько кругов над территорией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине на территории аэропорта Ататюрк в Стамбуле.

Телеканал A Haber со ссылкой на организаторов акции сообщает, что свыше 2 млн человек ожидается на митинге в поддержку Палестины.

Наряду с жителями Стамбула в нем участвуют представители 39 провинций Турции, которых доставили на специальных автобусах. В районе аэропорта приняты усиленные меры безопасности, для обеспечения правопорядка наряду с полицией задействованы порядка 5 тыс. активистов правящей Партии справедливости и развития.

Перед выходом к месту проведения акции все проходят через металлоискатели. Люди приходят с флагами Турции и Палестины.

На митинге ожидаются выступления президента Турции и зарубежных гостей.