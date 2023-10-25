Саудиты предупреждают Израиль

Саудовская Аравия предостерегает Израиль от «любых наземных операций» в секторе Газа, поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

«Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия», - сказано в документе, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

«Королевство предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа, а также о серьезных последствиях, которые они будут иметь для стабильности в мире и регионе», - добавили в министерстве.