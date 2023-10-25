Ответ Баку Макрону: «Можем предложить Франции посреднические услуги»

В комментарии говорится, что МИД осуждает и отвергает «необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном против Азербайджана 27 октября в рамках заседания Совета Европейского Союза в Брюсселе».

Ведомство заявляет, что «смешно и неприемлемо, что Франция, которая десятилетиями, будучи посредником, закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% территории Азербайджана и поощряла сепаратизм на наших территориях, обвиняет азербайджанскую сторону в создании угрозы территориальной целостности и суверенитету Армении. Франция никогда не предпринимала успешных посреднических усилий, ее посредничество по разрешению бывшего армяно-азербайджанского конфликта завершилось вместе с Минской группой».

«Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана вывести вооруженные силы Армении в соответствии с международными обязательствами, в том числе четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, о ликвидации так называемого армянского режима, французская сторона не сделала ничего, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права.

Если бы Франция, вместо того чтобы давать ложные обещания, указала Армении правильное направление, не было бы необходимости решать угрозу Азербайджану силой, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно неэффективность посреднических усилий, в которых участвовала Франция, и неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Далее отмечается, что Франция пытается компенсировать неудачи в Африке и других регионах вмешательством в регион Южного Кавказа, «которое ранее уже было обречено на провал. Если Франция захочет менее безболезненно решать вопросы, связанные с ее хрупким существованием в своих бывших колониях, Азербайджан может предложить посреднические услуги в этом направлении».

МИД Азербайджана советует Франции «положить конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в нашем регионе».