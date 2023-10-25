Маск обещает помощь сектору Газа

Компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск в ответ на пост члена Демократической партии Александрии Оказио-Кортес.

При этом Маск отметил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям.

«Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», — написал бизнесмен под записью, в которой Оказио-Кортес заявила о недопустимости отключения интернета в Газе.

В другом посте Маск отметил, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.