В Лондоне в субботу проходит марш, участники которого требуют от британского правительства призвать к прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщают британские СМИ.

По их данным, к демонстрации в центре британской столицы присоединились тысячи человек. Ожидается, что активисты пройдут перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, завершится акция возле Вестминстерского дворца - здания британского парламента.

В субботу на фоне марша в Лондоне дежурят две тысячи сотрудников полиции.

Неделю назад в Лондоне состоялся марш в поддержку палестинцев, тогда он собрал до 100 тысяч участников.