Израиль призывает жителей Газы к срочной эвакуации

Израильская армия в очередной раз настоятельно призвала жителей северной части сектора Газа срочно покинуть этот район и эвакуироваться в южную часть анклава. Специальное видеообращение с таким требованием записал на английском языке официальный представитель армии Даниэль Хагари.

«Двигайтесь на юг ради собственной безопасности», — написал Хагари в соцсети X (бывшем «Твиттере»).

Жители смогут вернуться в свои дома после окончания интенсивных военных действий, заявил представитель ЦАХАЛ, добавив, что ХАМАС подвергает опасности их жизни, размещая оружие в жилых районах.

Представитель ЦАХАЛ сообщил BBC, что для передачи предупреждения населению Газы были использованы различные методы — разбрасывание листовок с воздуха, передача сообщений по радио и через интернет, а также другие методы, которые военные не раскрывают.