Что обсудил Байрамов с Лавровым

Между министрами иностранных дел Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым в субботу, 28 октября, состоялся телефонный разговор.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также текущую ситуацию в регионе.

Была подчеркнута важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках суверенитета и территориальной целостности стран, установления прочного мира в регионе.