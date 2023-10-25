В Апшероне у бывших зэков изъяли пистолеты и автоматы видео
В Апшеронском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у бывших заключенных огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, Управлением полиции Апшеронского района и территориальными отделениями полиции поселков Гобу, Мехдиабад и Сараи были проведены мероприятия против правонарушителей.
У ранее судимых жителей поселка Гобу Турала Алиагаева был изъят пистолет марки ТТ, два патрона, магазин; Рамиля Камилова - автомат АК-74, 10 патронов, магазин; жителя села Мамедли Мустафы Гахраманова - автомат Калашникова, семь патронов, магазин; жителя поселка Сараи Пярвиза Гусейнова - пистолет ТТ, два патрона и магазин.