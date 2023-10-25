Израиль отзывает посла из Турции дипломатический кризис

После резких заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в Стамбуле Израиль решил отозвать своих дипломатических представителей для переоценки отношений. Об этом сообщил глава израильского МИД Эли Коэн. 

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