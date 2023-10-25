Армию Израиля привели в высокую степень боеготовности

Подразделения армии Израиля на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки «Хезболлы» причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля, как это успешно делали в последние дни [подразделения] Северного командования», - приводит ТАСС слова израильского военачальника.

Халеви добавил, что военное руководство Израиля внимательно следит за развитием событий по всем направлениям и готово реагировать на любое развитие событий.