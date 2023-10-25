В США опровергли сообщение иранского СМИ

Накануне иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники утверждало, что в операции участвуют 5 тысяч военных США.

Американские военные не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе»,— сказал официальный представитель Пентагона, когда его попросили прокомментировать сообщение Tasnim.

В материале агентства со ссылкой на органы госбезопасности Ирана говорилось, что в наземной операции в секторе Газа принимают участие 5 тыс. американских военных.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ офицер Даниэль Хагари сообщил о «расширении активности» сухопутных войск израильской армии. Сегодня, 28 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа. В ночь на сегодня, 28 октября, по сообщениям ЦАХАЛ, Израиль нанес удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Израиль также сообщил о гибели командующего ВВС ХАМАС Асем Абу Ракаба, участвовавшего в организации нападения на израильские территории 7 октября.