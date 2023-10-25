Антиправительственные демонстрации в Израиле: призывают Нетаньяху подать в отставку

В субботу вечером впервые с начала войны в Израиле проходят политические демонстрации. Об этом информирует Israelinfo.

Согласно сообщению, в Кейсарии несколько десятков демонстрантов призывают премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять на себя ответственность за события 7 октября и подать в отставку.

В Тель-Авиве проходит немногочисленная антивоенная демонстрация, участники требуют немедленного прекращения огня и освобождения заложников.

На «площади заложников» демонстрантов больше. Они выдвигают политические лозунги, выражают солидарность с семьями похищенных ХАМАС израильтян. При звуке сирены ракетной тревоги люди бегут в укрытия.