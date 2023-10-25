Лавров назвал Зеленского «монстром», которого побаивается Запад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА назвал президента Украины Владимира Зеленского «монстром», которого начинают побаиваться.
По словам Лаврова, Зеленского «монстром» сделал Запад.
«Запад даже сейчас начинает немного побаиваться того, какого «монстра» он вырастил. Учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу: денег мало, оружия мало, что вы там думаете... Это само по себе вызывает раздражение», - указал глава МИД РФ.