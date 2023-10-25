Глава европейской дипломатии: В Газе убито много мирных жителей...

Действия Израиля противоречат международному гуманитарному праву, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Газа находится в полном блэкауте и изоляции, в то время как сильные обстрелы продолжаются. БАПОР предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды и воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, было убито. Это противоречит международному гуманитарному праву», - написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

Он добавил, что «срочно необходима пауза в боевых действиях для обеспечения гуманитарного доступа. Мы осуждаем все нападения на мирных жителей, включая продолжающиеся неизбирательные ракетные обстрелы Израиля, и мы просим немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников».