«Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству. И больше всего эта стойкость потребуется силам безопасности», - сказал Галант в ходе совместного обращения к нации, выступив вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Галант добавил: «Не надо себя обманывать — ХАМАС не интересует гуманитарная сторона вопроса. Они пытаются отвести от себя удар. Чем сильнее будут удары, тем больше шанс, что ХАМАС согласится на решения, позволяющие вернуть заложников домой».

«Я обязуюсь вести вас к победе. Или они, или мы», — подчеркнул он.