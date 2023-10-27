Города Израиля под ракетным обстрелом новость дополнена
Группировка «Бригады Изз эддина аль-Кассама», боевое крыло движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.
«Бригады аль-Кассама» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей», - утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Ранее в субботу боевое крыло ХАМАС распространило аналогичное заявление.
Кроме того, боевое крыло «Исламского джихада» группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима») заявила о нанесении ракетных ударов по израильским городам Ашдод, Ашкелон и Тель-Авив.
«Силы «Сарая аль-Кудс» подвергли интенсивному ракетному обстрелу Ашдод, Ашкелон и Тель-Авив», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.