«Сейчас не мое время»: Майк Пенс вышел из предвыборной гонки

Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США. Об этом он объявил во время выступления в Лас-Вегасе.

«После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время», - цитирует ТАСС Пенса.

По словам Пенса, он решил приостановить свою кампанию на выборах президента.

Бывший вице-президент добивался выдвижения в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.