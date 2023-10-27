Леонид Швец, автор haqqin.az 22:58

Название этого небольшого города в пятнадцати километрах к северу от Донецка, в котором до войны жило чуть больше тридцати тысяч человек, сейчас знают уже далеко за пределами Украины, как когда-то прочно запомнили другой город – Бахмут. Именно на Авдеевке сосредоточены все усилия осеннего российского контрнаступления. Судя по прилагаемым в последний месяц усилиям, количеству вводимых в бой частей и готовности продолжать натиск, несмотря на колоссальные потери, военно-политическим руководством поставлена задача взять город во что бы то ни стало.

Авдеевский выступ вдается в систему российской обороны и нависает над Донецком, позволяя держать под огневым контролем значительные площади и транспортные пути. Эта ситуация длится тут с 2014 года, и именно в районе Авдеевки дольше всего сохранялась после вторжения 2022 года линия обороны ВСУ, сооруженная еще в те годы. С первоначальных позиций уже пришлось отойти, но сам укрепрайон вполне сохранился, и это сильно отличает местную ситуацию от того, что было в Бахмуте, который не оборудовался специальным образом для защиты. Желание ликвидировать это бельмо на глазу у российского командования никогда не исчезало, но необходимых для этого ресурсов не было. Лобовые атаки в этих обстоятельствах самоубийственны, здесь каждый куст за долгие годы пристрелян, однако искушение обойти Авдеевку и взять ее в окружение изначально было высоко: снабжение укрепрайона проходит по узкому коридору, который теперь сузился до шести – семи километров. Все правила старого, еще советского военного искусства подталкивали к мысли о фланговых ударах и перерезании коммуникаций. С другой стороны, и украинскому командованию было очевидно, что такие попытки будут предприниматься, и оно к ним готовилось. Оказалось ли оно готово к ним в тех масштабах, в которых операция осуществляется, остается вопросом.

Бои у Авдеевки, как уже было сказано, шли годами, и после вторжения в феврале 2022 года лишь интенсифицировались. Некоторая активизация с начала октября поначалу воспринималась в рамках общей попытки российских войск перехватить инициативу после летнего наступления ВСУ. Однако позже стало ясно, что речь шла о разведке боем, а с 10 октября начался непрерывный штурм Авдеевки буквально со всех направлений, с акцентом на попытки обхода с севера и с юга. По свидетельству участников боев, ничего похожего по интенсивности огня, применению авиации и бронетехники, количеству бросаемых в атаку войск тут не видели с начала войны, да и на других направлениях подобного масштабного остервенения не наблюдалось. Социальные сети наполнились фото и видео сожженной российской техники, с мест пошли сообщения о колоссальных людских потерях атакующих, однако это не привело к остановке наступления. По всей видимости, речь шла о запланированных потерях, допустимых, с точки зрения российского командования, и оправданных с учетом важности поставленных целей. В результате несколько бригад 1-го Армейского корпуса 8-й армии, перед которыми, видимо, была поставлена задача прорвать главную линию обороны ВСУ, были пущены «под нож». Однако им на усиление и для наращивания давления на ударных участках в район Авдеевки стали прибывать части 2-й и 41-й армий с Лиманского и Купянского направлений, где до этого имитировались попытки наступления, возможно, маскируя главный удар под Донецком. Непрерывность и интенсивность атак позволяют российским войскам медленно продвигаться, сокращая коридор снабжения Авдеевки. Хватит ли у ВСУ сил и средств перемолоть прибывающие свежие резервы противника, пока сложно сказать, бои идут тяжелейшие.